عملية جراحية تغيب الظهير الأيمن للمنتخب المغربي شهرا عن الميادين

هبة بريس - القسم الرياضي

يتوقع أن يغيب الظهير الأيمن للمنتخب المغربي اللاعب نبيل درار عن ميادين المستديرة لمدة تقارب الشهر من الزمان على أقل تقدير بسبب عملية جراحية.

و في هذا الصدد، كشفت مصادر مقربة من اللاعب الدولي نبيل درار المحترف بصفوف فنربخشة التركي أن ظهير الأسود الأيمن سيغيب لمدة شهر بسبب خضوعه لعملية جراحية على مستوى الركبة.

و أصيب نبيل درار في ركبته خلال أخر مشاركة له مع ناديه التركي مما جعل الطاقم الطبي للنادي يقرر إخضاعه لفحص دقيق تقرر بعده أن يخضع اللاعب لعملية جراحية ستبعده عن فريقه و المنتخب المغرب لمدة شهر.

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