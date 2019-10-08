التعديل الحكومي .. بوريطة باق في منصبه

هبة بريس ـ الرباط

أكد مصدر مطلع، أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، من الأسماء التي ضمنت بقاءها في النسخة الجديدة لحكومة سعد الدين العثماني .

وأفاد مصدر الجريدة، أن التعديل الحكومي لن يطال بوريطة، بسبب العمل الجيد الذي يقوم به والذي ينال إعجاب ورضا الدوائر العليا.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الاخير أسر مؤخرا لأحد الوزراء الاجانب، على هامش انعقاد الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة بنيويورك، أنه غير معن بالتعديل بسبب عدم توصله بأي ملاحظات سلبية أو انتقاذات حول عمله.

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