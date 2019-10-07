مواطن يتعرض للنصب عبر منصات التسويق الالكتروني

هبة بريس – وجدة

تعرض مواطن مقيم بمدينة مراكش لعملية نصب واحتيال على موقع إلكتروني خاص بالبيع والشراء، من طرف أحد العارضين الذي يدعي مقر إقامته بمدينة الناظور ، وذلك من خلال عرضه بيع مجموعة من المنتوجات من بينها هاتف ذكي.

وحسب شكاية زجرية تقدم بها الضحية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش تتوفر جريدة هبة بريس على نسخة منها، فالمواطن المسمى (زكرياء ب) تعرض لعملية نصب واحتيال من طرف العارض (ع.ط)، بعدما عرض هاتف ذكي للبيع عبر موقع إلكتروني وصفحة خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، حيث وبعد تصفح المشتكي لصفحته أبدى إعجابه بالمنتوج، وربط الاتصال بصاحب المنتوجين قصد الشراء بتاريخ 02 يونيو 2019 وتم الاتفاق على تسليمه دفعات مالية عبر وكالة للتحويل النقدي، حيث توصل العارض بقيمة المنتوج بتواريخ متعددة بما مجموعة 1500 درهما.

وتضيف الشكاية، أن العارض وبعدما توصل بالمبلغ الاجمالي المتفق عليه لثمن بيع هاتف ذكي، أغلق هاتفه واختفى عن الأنظار رغم عدد من المحاولات المتكررة دون تسلمه السلعة المذكورة، وعند ذهابه لوكالة التحويل النقدي، أكدت للمشتكي أن العارض قام بسحب المبلغ المالي.

ولهذا، فالمشتكي يطالب الضابطة القضائية بمتابعة واعتقال المشتكى به من أجل الافعال المنسوبة إليه وإحالته للعدالة ومعاقبته طبقا للقانون، خصوصاً وأن مصادر أمنية كشفت للضحية أن المعني بالأمر نصب على مجموعة من الأشخاص وتم تقديم شكايات عدة ضده.

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