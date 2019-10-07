الفيزازي للزفزافي الأب.. :” تسريب البيانات جريمة واحمد الله أنك لم تعتقل”

هبة بريس - الرباط
هبة بريس _ الرباط
انتقد الشيخ السلفي محمد الفيزازي والد ناصر الزفزافي المعتقل على خلفية حراك الريف، حيث اتهمه بتسريب بيانات السجن التي يعاقب عليها القانون، وذلك في خرجة جديدة على حائط صفحته الرسمية بموقع فايسبوك.
وقال الفزازي في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ” يا السي أحمد الزفزافي ، عليك أن تحمد الله أنك لم تعتقل.. هل تدري أن تسريب البيانات من السجن جريمة يعاقب عليها القانون .. اتق الله ولا تأخذك العزة بالإثم ، فلا تتوهم أنك أنت و ابنك قادران على لى ذراع الدولة”.
يذكر ان الفيزازي كان قد دعا مؤخرا والد ناصر الزفزافي الى التخلي عن الجنسية المغربية وخلع رابط البيعة ان كان يؤيد موقف ابنه الذي سبق وان اعلن رفقة نشطاء اخرين معتقلين التهديد بخلع رابط البيعة.
ولد حميدو
في 22:42
المحرضون من الخارج كانوا يدربون الابن الزفزافي و اتباعه قبل الحراك و استغل واقعة السماك و طبعا اختاروا حتى نوعية الاب اما عن اعتقال اما عن تسريب البيانات فمن الاحسن تركه يغرد خارج السرب و من وصل ادنه فلعضها و من باب الانسانية و كبر سنه لا يجوز سجنه ما دامت زوجته على قيد الحياة
ادا كان يظن بان اروبا ستتضامن معه فهو يحلم لان ابنه مجهول و لا يساوي حتى شعرة.
عبد الله
في 22:58
ها العار اهبة بريس ما باقي تجيبي خبار هاد الخليقة
لما دا تهتم هبة لآراء التافهين
محمد حمادى
في 23:22
ماذا يريد هاذا الإنسان هل هو وزير او مسؤول حكومي او مستشار فعلا لا وما ذا يريد عند اهل الريف.الله يرحم لك الوالدين اعطى لهم التساع
مهاجر
في 23:24
اتق الله أيها الإنسان.