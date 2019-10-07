الفيزازي للزفزافي الأب.. :” تسريب البيانات جريمة واحمد الله أنك لم تعتقل”

هبة بريس - الرباط

هبة بريس _ الرباط

انتقد الشيخ السلفي محمد الفيزازي والد ناصر الزفزافي المعتقل على خلفية حراك الريف، حيث اتهمه بتسريب بيانات السجن التي يعاقب عليها القانون، وذلك في خرجة جديدة على حائط صفحته الرسمية بموقع فايسبوك.

وقال الفزازي في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ” يا السي أحمد الزفزافي ، عليك أن تحمد الله أنك لم تعتقل.. هل تدري أن تسريب البيانات من السجن جريمة يعاقب عليها القانون .. اتق الله ولا تأخذك العزة بالإثم ، فلا تتوهم أنك أنت و ابنك قادران على لى ذراع الدولة”.

يذكر ان الفيزازي كان قد دعا مؤخرا والد ناصر الزفزافي الى التخلي عن الجنسية المغربية وخلع رابط البيعة ان كان يؤيد موقف ابنه الذي سبق وان اعلن رفقة نشطاء اخرين معتقلين التهديد بخلع رابط البيعة.

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