“هولندا” تقرر تغيير اسمها.. لهذا السبب

هبة بريس - وكالات

ذكرت بوابة “Adformatie” الأحد، أن الحكومة الهولندية قررت تغيير اسم البلاد، والتوقف عن استخدام تسمية “هولندا”.

وأوضحت البوابة أن سبب القرار الحكومي يعود إلى أن اسم “هولندا” أصبح مرتبطا بالصورة السيئة التي باتت مقترنة في الأذهان بهذه التسمية، لافتة إلى أن “هذه الخطوة تأتي في إطار قرار السلطات تحديث البلد”.

وتابعت بأن “التسمية الحالية تقترن في أذهان السياح بالمخدرات، وبحي أمستردام المعروف بالفوانيس الحمراء”، مشيرة إلى أن “السلطات الهولندية تنوي الترويج للتسمية المعتمدة في المحافل الدولية، مثل مسابقة يوروفيجن-2020، وكذلك عن طريق منتخب كرة القدم”.

وبحسب مجلة “فوربس” الأمريكية، فإن قرار الحكومة الهولندية بالتخلي عن استخدام مصطلح “هولندا” الأكثر شيوعا، سيقابله اعتماد Netherlands الاسم الرسمي للبلاد، وذلك لإزالة الصورة الذهنية السيئة عن البلاد.

وقالت متحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية الهولندية إن “هولندا تحتاج إلى علامة تجارية وطنية أكثر اتساقا وتنسيقا”، مضيفة أننا “نريد أن نقدم هولندا كدولة منفتحة ومبتكرة وشاملة”.

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