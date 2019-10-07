طلاق الفنانات المغربيات…حكايات فشل عاطفي اقتضته تطلبات الوسط

ربيع بلهواري ـ هبة بريس

تنعم كثير من الفنانات المغربيات بالدفء الأسري، وحالات قليلة تلك التي لم يسعفها الحفاظ على هذا السكن وحالات أخرى ابتليت بعدوى الشرق..ورغم ذلك ظلت الحياة الخاصة للمشتغلين بالوسط الفني بعيدة نسبيا عن الأضواء، قبل أن تنبش الصحافة في صميم وتفاصيل الحياة الشخصية وأسباب طلاق الفنّانين ودون خوض في خصوصيات التجربة/الظاهرة المغربية، نورد نماذج من أشهر الزيجات الفنية المغربية، التي أصبحت

طلاق منى فتو من المخرج سعد الشرايبي

الطلاق بين أشهر زوجين من الوسط الفني، الأمر يتعلق بالفنانة منى فتو والمخرج السينمائي سعد الشرايبي بعد حياة زوجية وفنية دامت حوالي سبع سنوات أنجبا من خلالها طفلهما الوحيد >بنسالم

فبعد سلسلة من المشاكل، قررت منى فتو طلب الطلاق من زوجها الشرايبي فتقدمت بشكاية لدى محكمة الأسرة بالدار البيضاء، حيث بدأت بهذه الإجراأت منذ أكتوبر 2004، لكن المخرج سعد الشرايبي كان يرفض رفضا باتا أن تقدمت منى فتو بهذا الإجراء وذلك حفاظا غلى لحمة الاسرة.

فسعد الشرايبي الذي يكبر منى فتو بحوالي (18) سنة كان قد إرتبط بها في بداية الأمر مثل أي مخرج بفنانة بالنظر إلى ما قد كانت تشكله آنذاك من قوة في الساحة الفنية المغربية، بعد فيلمها >حب في الدار البيضاء< للمخرج عبد القادر لقطع، حيث ظهرت بلباس آثار الغضب لدى الكثيرين خاصة المتشددين وهي تسبح في البحر·· وكانت أول ممثلة مغربية تظهر بتلك الصورة في هذا الفيلم·

في كل اللقاأت والمهرجانات كانت منى جنبا إلى جنب زوجها سعد يقدمان نموذج الزوجين الناجحين إلى ان حدث الانفصال.

طلاق لطيفة رأفت من الملحن حميد العلوي

كانت لطيفة رأفت فتاة في فترة مراهقتها تغني بعدد من النوادي بالقنيطرة، سمعها المنتج ومتعهد الحفلات المرحوم حميد العلوي، فأعجب بها وبصوتها قبل أن يقرر تبنيها فنيا، بعد أن اعتبرها مشروع حياته الذي تفرغ له مهنيا وشخصيا، فكان سببا في انتقالها للعمل بأحد أفخم فنادق الرباط، قبل أن يتزوجها ويرشحها في مسابقة «أضواء المدينة»، التي نالت خلالها إعجاب لجنة التحكيم وكل الملحنين المرموقين، وفي مقدمتهم عبد القادر الراشدي.

طلاق لطيفة لم يفقد احترامها لزوجها السابق حيث انها لم تجحد فضله في كل مناسبة تتطلب الاعتراف الادبي.

الممثلة سناء عكرود تعلن طلاقها عبر الأنستغرام

نشرت الفنانة المغربية سناء عكرود، أمس الاثنين، على صفحتها بموقع الصور والفيديوهات “انستغرام”، خبراً صادماُ لجمهورها ومتابعيها، حيث كشفت عن طلاقها الرسمي من زوجها الفنان محمد مروازي.

وكتبت سناء على الصورة التي نشرتها على حسابها على انستغرام: “منذ أشهر اخترنا، مروازي محمد وأنا، إنهاء زواجنا الذي دام عشر سنوات، اتحاد لا يؤطره فقط رابط زواج، بل صداقة متينة وشراكة إنسانية وعملية حقيقية أساسها الاحترام والمودة والحب والمشاركة”.

و أضافت الممثلة المغربية: “سنبقى شركاء إلى الأبد، هو عائلتي وسندي وأنا له بالمثل، ولم أكن لأجد أفضل منه أبا لأولادنا زينة والمهدي، بل هو ابني الثالث”.

وأكدت عكرود أن قرار الطلاق جاء بعد تفكير هادئ وعميق، وأنهما سيواصلان المشوار العائلي معا، وسيكونان الرفيق والسند لبعضهما البعض ولأبنائهما الحصن الحصين. وختمت تدوينتها بعبارة ” فالعائلة تبقى للأبد”.

ولقيت التدوينة تفاعلاً كبيراً من قبل متابعيها، حيث أجمع الكثيرون بأنهما كانا يليقان ببعضها البعض، وكانا من بين الثنائيات المحبوبة والقريبة إلى قلبهم.

ويشار إلى أن سناء عكرود ومحمد مروازي تزوجا سنة 2009 ، بعد علاقة حب جمعت بينهما، وكان زوجها انذاك خرج لتوه انهى علاقة زواج مع المخرجة ليلى التريكي التي لها منه طفل .وقد اثمر زواجه من سناء بطفلين آخرين، زينة والمهدي ، كما جمع بينهما حب المسرح والسينما فشاركا معا في بطولة مجموعة من الأعمال السينمائية و التلفزية، لعل أبرزها فيلم “عرس الديب”.

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