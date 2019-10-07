ثلاثة أشهر سجنا نافذا لنجل برلماني من البيجيدي كسر أنف رجل أمن ب “بن جرير”

ضاهر محمد – مراكش

ادانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة بن جرير زوال اليوم نجل برلماني من البيجيدي عن اقليم الرحامنة، بثلاثة اشهر سجنا نافذا، بعد الاعتداء وكسر انف رجل امن تابع للمنطقة الامنية ببن جرير اثناء مزاولته لعمله بالشارع العام.

وتوبع نجل البرلماني عن حزب العدالة والتنمية باقليم الرحامنة، طبقا لملتمس وكيل الملك والدعوى العمومية، في حالة اعتقال، من اجل تهم الاهانة والاعتداء على رجل امن اثناء مزاولته لعمله.

وتعود تفاصيل الحادث، بعدما ركن نجل البرلماني سيارته في مكان ممنوع التوقف فيه، وعندما طلب منه الشرطي التحرك من المكان، انهال عليه بالسب والشتم مما تطور ذلك الى اعتداء نجم عنه كسر انف الشرطي.

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