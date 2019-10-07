غضب “فايسبوكي” بعد انتشار اغنية تحرض على القتل وتحمل عنوان “طنجة العاهرة”(فيديو)

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هبة بريس – مكتب طنجة
عمّت حالة من الاستياء الكبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار اغنية مصورة بعنوان” طنجة العاهرة” أداها مغني راب ينتمي لمدينة تطوان ويلقب ب “دون اكس”.
وتحمل الاغنية كلمات مسيئة لجمهور اتحاد طنجة وتحرض على القتل، بالاضافة الى عبارات الشتم والسب لكل من يحمل الوان فارس البوغاز وينتمي الى عروس الشمال.
واظهر الفيديو المنشور على قناة المغني المذكور على موقع يوتوب، “الرابور “وهو يرتدي زي فريق المغرب التطواني، ومعه مجموعة من الأشخاص يحملون أسلحة بيضاء، وحرض بشكل واضح على العنف والقتل.
ما رأيك؟
المجموع 21 آراء
20
1
غير معروف
في 19:38
مجردد مراهقين يحلمون و يتخيلون
مواطن
في 20:02
مجموعة من الصلاكيط
غير معروف
في 21:21
الجهل بأم عينيه ، علو ما يبانلي الحموشي غادي يدير خدمتو مع هاذ البراهش
زوزو
في 21:43
يجب تقديمهم جميعا للعدالة فورا لتقول كلمتها فيهم كبيرهم وصغيرهم مثل هذه الفوضى مرفوضة جملة وتفصيلا وما هكذا نبنى مواطنين اسوياء وعلى الامن ان يتحرك لايقاف مثل هؤلاء الاوباش كما قال الملك الراحل رحمة الله عليه والله الموفق لما فيه خير هذه الامة
مغربية
في 07:42
قلة التربية و قلة الأدب غياب دور الآباء اندثر و الحالة المزرية التي وصل إليها الطائشون لا تطمن بخير نطلب من الأمن التدخل لإيقاف هذه الشردمة و إبداعهم السجن
bouzebbal
في 08:35
لو كان للأمن و العدل هيْبةٌ لما تجرّأ هؤلاء الأوباش على الظهور في فيديو،لكن الله رؤوف و لطيف :الله يفرجها على بلدان المسلمين و يهديهم إلى طريقه.
بنت البلاد
في 10:19
عديمي الأخلاق
Nadia bennani
في 10:22
هذا اسمه الجهل وتحريض على المشاكل بين المدينتين. نطالب الأمن بعمل خدمتهم. شوية
عبدالرحيم مبسط
في 11:00
حسب قانون البلاد ان الاشادة بالقتل او الارهاب كفاعله يعاقب عليه فمابال من يحرض على القتل ويسن سنة سيئة وتكون لها عواقب خطيرة على الوطن برمته حول تماسك الشعب المغربي من شماله الى جنوبه
اذا تغاضى الامن عن هذا التحريض صدقوني سينتقل هذا السرطان والفيروس المعدي الى باقي المدن المغربية