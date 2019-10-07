غضب “فايسبوكي” بعد انتشار اغنية تحرض على القتل وتحمل عنوان “طنجة العاهرة”(فيديو)

هبة بريس – مكتب طنجة

عمّت حالة من الاستياء الكبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار اغنية مصورة بعنوان” طنجة العاهرة” أداها مغني راب ينتمي لمدينة تطوان ويلقب ب “دون اكس”.

وتحمل الاغنية كلمات مسيئة لجمهور اتحاد طنجة وتحرض على القتل، بالاضافة الى عبارات الشتم والسب لكل من يحمل الوان فارس البوغاز وينتمي الى عروس الشمال.

واظهر الفيديو المنشور على قناة المغني المذكور على موقع يوتوب، “الرابور “وهو يرتدي زي فريق المغرب التطواني، ومعه مجموعة من الأشخاص يحملون أسلحة بيضاء، وحرض بشكل واضح على العنف والقتل.

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