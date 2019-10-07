مجهولون يسطون على وكالة لتحويل الأموال بالدار البيضاء ( فيديو )

هبة بريس ـ البيضاء

علم ان اشخاصا اقدموا في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، على السطو على وكالة لتحويل الأموال، المتواجدة بشارع مقداد الحريزي بمنطقة سباتة بالدار البيضاء.

وحسب مصادر الجريدة فأفراد هذه العصابة قاموا بإحداث منفذ في الحائط من أجل الولوج إلى الوكالة، حيث استولوا على مبلغ مالي لم تحدد قيمته .

وأوضحت نفس المصادر أن أفراد هذه العصابة تمكنوا من الدخول إلى الوكالة، بعدما قاموا بثقب أحد جدران المنزل المجاور للوكالة، بغية عدم إثارة انتباه المارة.

وفور علمها بوقائع الجريمة، حلت بسرعة عناصر الأمن بكل تلاوينها لعين المكان، حيث باشرت تحقيقاتها من خلال الاستماع الى موظفي الوكالة وكذا بعض شهود عيان، وأخد البصمات، وتم فتح تحقيق في النازلة تحت إشراف النيابة العامة.

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