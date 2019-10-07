مقعدة مغربية تذهل حكام “ذا فويس”.. جعلتهم يبكون ( فيديو )

نُشر بتاريخ :  2019-10-07 - 09:40
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هبة بريس ـ القسم الفني

استطاعت المغربية وئام رضوان كسب إعجاب المشاهدين والحكّام الأربعة في برنامج “ذا فويس”.

و ظهرت وئام رضوان على مسرح “ذا فويس” على كرسي متحرك، وكان أول من استدار لها الفنان”محمد_حماقي ” الذي ظهر عليه التأثّر الكبير بمجرّد رؤيتها، ما دفعه إلى التوجّه نحوها وجلس بجوارها على أرض المسرح،

وبنفس الطريقة شجعت سميرة سعيد وئام رضوان التي لم تتمالك دموعها عندما شاهدتها، ولحقت بحماقي إلى المسرح وتبعها راغب علامة وأحلام.

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تعليق واحد

  1. مواطن مغربي

    في 11:18

    فعلا كانت لحظة مؤثرة انا شخصيا تاترت كثيرا

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