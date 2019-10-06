بنعبد الله ل”هبة بريس” : عدم قدرة الحكومة على ملء الساحة بخطاب قوي جعلنا ننسحب “

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

قال نبيل بنعبد الله الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية انه منذ تاسيس الحكومة سنة 2017 اتضح وجود ثغرات داخل الاغلبية تتمثل في غياب الانسجام بين مكوناتها وهو ما حتم على الحزب مراجعة موقفه وبالتالي الخروج بقرار الانسحاب الذي أثار جدلا واسعا.

واضاف بنعبد الله في حوار اجرته معه جريدة “هبة بريس” الالكترونية ان افتقاد حكومة سعد الدين العثماني لخطاب قوي من شأنه ان يملأ الساحة السياسية باجراءات فعلية، فرض على رفاق علي يعتة اتخاذ قرار الانسحاب من الحكومة في طور التشكيل.

واردف بنعبد الله ان الاهتمام الحكومي كان منصبا على مناقشة قضايا “تافهة” تتعلق بالخلافات بين مكوناتها ، لافتا ان بلاغات حزب التقدم والاشتراكية كانت “تنبيهية” للاغلبية ، لكن تجاهلها ازّم الوضع وبث فراغا خيم على المجتمع مما انتج احساسا بالحيرة والقلق لدى فئاته ومكوناته.

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