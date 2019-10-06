إنتحار سيدة متزوجة شنقا بمنزلها بفاس

خالد العروسي – هبة بريس

عثر صباح اليوم الأحد ­06 أكتوبر 2019 على سيدة في الستينات من عمرها، معلقة بحبل ، واضعة بذلك حدا لحياتها داخل منزلها بحي المصلى باب الفتوح التابع لمقاطعة جنان الورد، مخلفة صدمة وهلعا في صفوف أهلها وجيرانها.

وحسب مصادر “هبة بريس” فإن الهالكة يبلغ عمرها حوالي 66 سنة، متزوجة، قامت بشنق نفسها داخل منزلها في وقت مبكر مضيفة أن الزوج كان وراء اكتشاف هذه الفاجعة، حيث سارع إلى إبلاغ المصالح الأمنية التي حلت بعين المكان.

ذات المصادر أوضحت أن أسباب انتحار الزوجة تبقى مجهولة لحد الساعة مشيرة، أن السلطة المحلية حلت رفقة الشرطة العلمية والتقنية بالمنزل ومشطت المكان ،وفتحت تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات إقدام الضحية على الانتحار ، فيما تم نقل جثتها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الغسانيين قصد إخضاعها للتشريح الطبي.

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