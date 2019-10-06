بعد ”الصحون الطائرة“ …أعضاء حزب السنبلة يفضلون ”الكراسي الطائرة“

رضى لكبير - هبة بريس

تحولت الدورة العادية الأولى للمجلس الوطني للشبيبة الحركية، التي استضافها المقر المركزي لحزب الحركة الشعبية، إلى شجار عنيف بين أعضاء ”السنبلة“ استعملت في مستهله الأيادي قبل أن ”يرقى“ الشجار لتبادل الضرب ب”الكراسي الطائرة“، تيمناً بما حدث في مؤتمر حزب الاستقلال يوم الجمعة 29 شتنبر من سنة2017.

مصادر خاصة كشفت على أن الشجار اندلع فور رفع أعضاء من الحزب محسوبين على مناطق من الأقاليم الجنوبية والأقاليم الشمالية، شعارات من قبيل “لا للإقصاء” و”لا للتزوير” في وجه الأمين العام للحزب امحند العنصر، الأمر الذي لم يرق لمبايعي العنصر الذين انتفضوا نصرة لزعيم حزبهم .

واسترسلت ذات المصادر أن الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، اختار الفرار من ”شجار الكراسي“ خوفاً على سلامته الجسدية من ”كرسي طائر“ لاقدر الله، وتاركاً مقره تحت رحمة أنصاره ومعارضيه أيضاً، إلى حين أن تعلن الهدنة بين التيارين ويعود المقر لسكونه الطبيعي.

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