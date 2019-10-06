جدل حول فيلم “الصق الدعارة” بمدينة “الحاجب”

هبة بريس - الرباط

اثار فيلم ” وليلي” للمخرج فوزي بنسعيدي، الذي تم عرضه مؤخرا عبر شاشة القناة المغربية الثانية “2M”، موجة استياء لدى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من ساكنة مدينة “الحاجب” مما اعابروه اساءة تضمنها الشريط لمدينتهم.

وصب النشطاء جام غضبهم على الفيلم، واستنكارهم لالصاقه ظاهرة ” الدعارة بالمدينة، الأمر الذي دفع برلماني عن اقليم الحاحب إلى طلب فتح تحقيق عاجل في الموضوع.

وقال خالد البوقرعي إن الفيلم المذكور تضمن “إساءة بالغة لمدينة الحاجب وأهلها والتي عانت من إلصاق صورة نمطية بها لعقود من الزمن تجاوزها أبناؤها بنضال مرير لتحريرها منها”، غير أن القناة الثانية، يضيف المتحدث “أبت إلا أن تحيي جروحا قديمة”.

وتبعا لذلك ساءل البوقرعي وزير الثقافة بشأن “الإجراءات التي يجب اتخاذها لوقف هذه الإساءة ومحاسبة من وراءها” كما طالبه بـ”فتح تحقيق شامل وعاجل في الموضوع”.

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