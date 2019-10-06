ايقاف 4 أجانب يتزعمون شبكة لتنظيم الهجرة السرية والاتجار بالبشر بطنجة

هبة بريس _ مكتب طنجة

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة على النيابة العامة المختصة، أمس الخميس 03 أكتوبر الجاري، أربعة أجانب ينحدرون من دول جنوب شرق آسيا، وهم ثلاثة ماليزيات ومواطن سرلانكي، وذلك للاشتباه في تورطهم في نشاط شبكة إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله في تنظيم الهجرة السرية والاتجار في البشر.

وكانت مصالح الأمن بميناء طنجة المتوسط قد ضبطت خلال عمليات المراقبة الحدودية قيام إحدى الموقوفات متلسبة بمحاولة تهجير ثلاثة مواطنين من سرلانكا نحو إسبانيا، وهم أم وطفلاها القاصرين، وذلك باستعمال جوازات سفر ماليزية في إسم الغير، قبل أن تقود الأبحاث إلى توقيف باقي شركائها الذين تتوزع أدوارهم في استقبال المرشحين من نفس الجنسيات الآسيوية وإيوائهم قبل محاولة تهجيرهم باستعمال وثائق سفر مزورة.

عمليات التفتيش التي باشرتها مصالح الأمن بمنزل يستغله الموقوفون بمدينة طنجة مكنت من حجز جوازات سفر مجهولة المصدر، فضلا عن مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية.

وفي المقابل تواصل مصالح الأمن الأبحاث والتحريات الضرورية لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لنشاط هذه المجموعة الإجرامية على الصعيدين المحلي والدولي، وذلك من خلال تفعيل كافة قنوات التعاون الأمني الدولي.

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