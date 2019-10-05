الحزن يخيم على خنيفرة في جنازة دركي ضحية”ولد لفشوش”

هبة بريس ـ الرباط

شيع بمدينة خنيفرة مساء اليوم السبت، جثمان الدركي الذي تعرض لعملية الدهس من طرف سائق متهور

وجرى تشييع جثمان الدركي الذي وافته المنية داخل المستشفى العسكري بالرباط، بحضور مسؤولين كبار من عناصر الدرك الملكي، وأصدقائه وأقاربه.

الدركي، البالغ من العمر 29 سنة، كان يباشر مهامه بشكل طبيعي، إلا أنه حينما أوقف سيارة ابن شخصية نافذة بسبب مخالفة مرورية، لم يمتثل “ولد الفشوش” لتعليمات الدركي، فدهسه.

ومعلوم ان السلطات الأمنية القت القبض على الشاب الذي دهس الدركي ووضعته رهن الحراسة النظرية بامر من النيابة العامة .

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