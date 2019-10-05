الحزن يخيم على خنيفرة في جنازة دركي ضحية”ولد لفشوش”

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هبة بريس ـ الرباط
شيع بمدينة خنيفرة مساء اليوم السبت، جثمان الدركي الذي تعرض لعملية الدهس من طرف سائق متهور
وجرى تشييع جثمان الدركي الذي وافته المنية داخل المستشفى العسكري بالرباط، بحضور مسؤولين كبار من عناصر الدرك الملكي، وأصدقائه وأقاربه.
الدركي، البالغ من العمر 29 سنة، كان يباشر مهامه بشكل طبيعي، إلا أنه حينما أوقف سيارة ابن شخصية نافذة بسبب مخالفة مرورية، لم يمتثل “ولد الفشوش” لتعليمات الدركي، فدهسه.
ومعلوم ان السلطات الأمنية القت القبض على الشاب الذي دهس الدركي ووضعته رهن الحراسة النظرية بامر من النيابة العامة .
ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
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زوزو يصطاد السمك
في 23:09
لماذا في الحراسة النظریة هل لانه ابن شخصیة نافذة بل یجب ایداعه السجن مباشرة والحکم علیه بالمؤبد في اول جلسة ولکن ثقتنا في جهاز الدرک الملکي للوقوف دون التسامح ولو تسامح اهل المرحوم خصوصا واته کان وقت تادیة الواجب الوطني ولیس خارج وقت العمل ولا حول ولا قوة الا بالله في کل مرة یتعرض احد رجال الامن للتنکیل سواء الامن الوطني او الدرک الملکي او القوات المساعدة وغیرهم ما بقی لا احترام ولا توقیر لا اثناء العمل لا خارج العمل باز لهاد الناس یجب تطبیق القانون بحذافره ومعاقبة اي واحد خالف القانون والسلام.