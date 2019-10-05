ضبط شخصين يمارسان الجنس داخل مخبزة باشتوكة ايت باها

نُشر بتاريخ :  2019-10-05 - 21:07
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

اوقفت عناصر من القوات المساعدة التابعة لقيادة ايت ميلك بإقليم اشتوكة ايت باها زوال أمس الجمعة 4 أكتوبر الجاري، شخصين ضبطا متلبسين بممارسة الشذوذ الجنسي داخل محل تجاري ” مخبزة” .

وراودت عناصر قوات المساعدة شكوك حول تواجد الشخصين بعين المكان ليتم اقتحام المحل و العثور عليهما في حالة تلبس.

هذا وتم إخضاع الشخصين للإستنطاق الاولي ليعترفا بأنهما على علاقة جنسية مع بعضهما منذ مدة .

ووفق المساطر القانونية المعمول بها ، تسلم الدرك الملكي محضرا من السلطة المحلية حيث جرى نقلهما صوب المركز ووضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية وفق تعليمات من النيابة العامة المختصة.

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2 تعليقان

  1. ولد حميدو

    في 21:55

    ما راي الجمعيات و البرلماني

  2. سليمان

    في 22:05

    هذا اللذي يدعو إليه سيادة البرلماني

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