ضبط شخصين يمارسان الجنس داخل مخبزة باشتوكة ايت باها

ع اللطيف بركة : هبة بريس

اوقفت عناصر من القوات المساعدة التابعة لقيادة ايت ميلك بإقليم اشتوكة ايت باها زوال أمس الجمعة 4 أكتوبر الجاري، شخصين ضبطا متلبسين بممارسة الشذوذ الجنسي داخل محل تجاري ” مخبزة” .

وراودت عناصر قوات المساعدة شكوك حول تواجد الشخصين بعين المكان ليتم اقتحام المحل و العثور عليهما في حالة تلبس.

هذا وتم إخضاع الشخصين للإستنطاق الاولي ليعترفا بأنهما على علاقة جنسية مع بعضهما منذ مدة .

ووفق المساطر القانونية المعمول بها ، تسلم الدرك الملكي محضرا من السلطة المحلية حيث جرى نقلهما صوب المركز ووضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية وفق تعليمات من النيابة العامة المختصة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0