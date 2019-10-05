ضبط شخصين يمارسان الجنس داخل مخبزة باشتوكة ايت باها

التحكم في النص :
ع اللطيف بركة : هبة بريس
اوقفت عناصر من القوات المساعدة التابعة لقيادة ايت ميلك بإقليم اشتوكة ايت باها زوال أمس الجمعة 4 أكتوبر الجاري، شخصين ضبطا متلبسين بممارسة الشذوذ الجنسي داخل محل تجاري ” مخبزة” .
وراودت عناصر قوات المساعدة شكوك حول تواجد الشخصين بعين المكان ليتم اقتحام المحل و العثور عليهما في حالة تلبس.
هذا وتم إخضاع الشخصين للإستنطاق الاولي ليعترفا بأنهما على علاقة جنسية مع بعضهما منذ مدة .
ووفق المساطر القانونية المعمول بها ، تسلم الدرك الملكي محضرا من السلطة المحلية حيث جرى نقلهما صوب المركز ووضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية وفق تعليمات من النيابة العامة المختصة.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
ولد حميدو
في 21:55
ما راي الجمعيات و البرلماني
سليمان
في 22:05
هذا اللذي يدعو إليه سيادة البرلماني