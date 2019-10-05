في البيت الأبيض.. فأر يسقط من السقف في حضن مراسل ( فيديو )

نُشر بتاريخ :  2019-10-05 - 16:31
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هبة بريس

لاحق صحافيون في البيت الأبيض، فأرا سقط من السقف في حضن زميلهم مراسل محطة “إن بي سي”، بيتر ألكسندر.

وغرد صحافيون على تويتر “سقط فأر من سقف البيت الأبيض في حضن بيتر الكسندر”.

وانتهى المطاف بالحيوان الصغير في قاعة المؤتمرات.

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