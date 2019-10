في البيت الأبيض.. فأر يسقط من السقف في حضن مراسل ( فيديو )

هبة بريس

لاحق صحافيون في البيت الأبيض، فأرا سقط من السقف في حضن زميلهم مراسل محطة “إن بي سي”، بيتر ألكسندر.

وغرد صحافيون على تويتر “سقط فأر من سقف البيت الأبيض في حضن بيتر الكسندر”.

وانتهى المطاف بالحيوان الصغير في قاعة المؤتمرات.

The most excitement in the White House briefing room in months. Reporters attempt to capture a baby mouse that fell on ⁦@PeterAlexander⁩ lap moments ago pic.twitter.com/6zWRZfTAaq

— Shannon Pettypiece (@spettypi) October 1, 2019