النيابة الفرنسية: منفذ عملية الطعن في باريس “متشدد”

هبة بريس ـ وكالات

قالت النيابة الفرنسية، السبت، إن منفذ عملية الطعن في مقر شرطة باريس، صاحب فكر “متشدد”. حسبما نقلت وكالة “فرانس برس”.

وكانت وسائل إعلام محلية، قد كشفت الجمعة، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالشرطي الذي نفذ هجوما بالسكين على 4 من زملائه داخل المقر الأمني الرئيسي في العاصمة باريس، مما أدى إلى مقتلهم.

وقالت وسائل الإعلام إن المعتدي، هو مسؤول تكنولوجيا يبلغ من العمر 45 عاما، يعمل في وحدة استخبارات الشرطة بشرطة باريس، وقد قتل بالرصاص بعد الهجوم.

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