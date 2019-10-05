لجنة الدعم بقطاع الثقافة تدعم 12 فنان من جهة خنيفرة وفنان واحد بجهة وجدة

هبة بريس ـ الرباط

راسل محمد الطيبي المندوب الجهوي للنقابة المستقلة للفنانيين والموسيقيين لجهة الشرق وزير الاتصال محمد الاعرج مشتكيا وطاعنا في قرار اللجنة المكلفة بتسليم الدعم المخصص للفنانيين والموسيقيين في مجال الموسيقى والاغنية والفنون الاستعراضية لسنة 2019

ويعرب صاحب الرسالة التظلمية ـ تتوفر هبة بريس على نسخة منها ـ عن تفاجأه بالنتائج المتعلقة بدعم الاغنية موضحا ان حصة الدعم الكبرى ذهبت لجهة خنيفرة بـ 12 شخص ومدينة الدار البيضاء ب 07 اشخاص وشخص واحد بوجدة

ويرى صاحب الرسالة ان النتائج المذكورة لها علاقة بـ ” المحسوبية والزبونية ” موضحا ان ” اللجنة لم تحترم المساواة وتكافؤ الفرص فيما يخص الاستفادة من دعم المشاريع الثقافية ”

الرسالة يتساءل صاحبها عن طريقة التوزيع الغير العادلة مطالبا بالنظر في ملفه الذي استوفى جميع الشروط والذي ارسل الى اللجنة المكلفة.

وتخبر الرسالة وزير الاتصال ان المعني بالامر فنان محترف مند سنة 1995 وقام بانتاج 16 شريط غنائي ومثل المغرب في خمس مهرجانات دولية خارج الوطن باسم فني ” محمد رمزي ” .

كما تقول الرسالة ان الاخير ملحن بفرنسا ويشغل مندوب جهوي للنقابة المستقلة للفنانيين والموسيقيين لجهة الشرق وجدة

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0