باحث : الـ “PPS” لا قناعة له … يأكل مع الحمل و يشارك الذئب طعامه

عبد الله عياش ـ هبة بريس

وجه يحيى اليحياوي، الباحث المغربي ، انتقادات لاذعة لحزب التقدم والاشتراكية، بعد إعلانه رسميا مغادرة سفينة حكومة العثماني.

وقال اليحياوي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك “ليست المعارضة هي أن تعارض … المعارضة هي أن تكون مقتنعا بأنك في الجهة الصحيحة”.

وتابع قائلا “المعارضة خيار يعبر عن موقف ويعبر عن قناعة … بهما يعارض الحزب وبهما يصل للسلطة … إذا كان متأكدا أنه لن يكن بمقدوره ترجمة مواقفه وهو بالسلطة … لا يقبل على المغامرة أو على وضع مصداقيته على المحك … أتتني هذه الخاطرة وأنا أقرأ أن حزب التقدم والاشتراكية قرر الخروج من الحكومة والانتقال للمعارضة … وغدا قد يقوم بعكس ذلك … وهكذا … لماذا؟ لأن لا موقف له ولا قناعة … يأكل مع الحمل …ولا مشكل لديه أن يشارك الذئب طعامه”.

وصادقت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية ، ليلة أمس الجمعة، على قرار المكتب السياسي القاضي بالانسحاب من الحكومة المغربية التي يقودها حزب العدالة والتنمية .

وشهد المقر المركزي للحزب اجتماعا دام عدة ساعات، وشهد نقاشات قوية استمرت أكثر من خمس ساعات، وصوتت أغلبية ساحقة من أعضاء اللجنة لصالح قرار الانسحاب من الحكومة بأكثر من 230 صوتا مقابل اعتراض حوالي 30 عضوا على خيار الانسحاب.

فيما قدّم الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله، في بداية الاجتماع، مرافعة سياسية قوية لصالح خيار الانسحاب، إلا أنه أكد في محاولة منه لطمأنة المنتخبين المحليين للحزب أن العودة ستكون سريعة إلى صفوف الحكومة، في إشارة منه إلى انتخابات 2021 التشريعية.

ومن أبرز الأصوات التي عارضت خيار الانسحاب من الحكومة، وزير الصحة الحالي، أنس الدكالي، الذي غادر اجتماع اللجنة المركزية، ليقول في تصريح غاضب إن الحزب لا يتخلى عن الحكومة فقط، “بل عن مرحلة تاريخية دخل إليها ببناء فكري وسياسي اشتغل عليه لسنوات”.

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