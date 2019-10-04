رغم تقديمه لاستقالته.. العماري يدعو اعضاء مجلسه لحضور دورة 7 اكتوبر !

هبة بريس – مكتب طنجة

كشفت مصادر مطلعة ان عددا من اعضاء مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة قد توصلوا بدعوات من رئاسة الجهة لحضور الدورة العادية التي من المقرر عقدها يوم 7 اكتوبر الجاري.

واضافت المصادر ان الياس العماري الذي قدم استقالته الاسبوع الماضي وفق ماكشفت عنه مصادر متطابقة ، وجه دعوات لمجموعة من اعضاء مجلسه من اغلبية مشكلة من احزاب التجمع الوطني للاحرار رالاتحاد الدستوري وحزب الاستقلال وسط ترجيح فرضية مقاطعة الدورة بعدما تحدثت المصادر ذاتها من قبل عن “انقلاب ناعم” جهات كانت بالامس القريب في حلف العماري.

وكان إلياس العماري قد قدم استقالته من رئاسة الجهة السبت الماضي، حيث تنص المادة 59 من القانون المتعلق بالجماعات أن أثر استقالة الرئيس يصبح ساريا بعد مرور 15 يوما، ويستمر في تصريف الأمور الجارية إلى حين انتخاب رئيس جديد.

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