عاجل.. التقدم والاشتراكية يقرر الخروج للمعارضة باغلبية ساحقة

هبة بريس - الرباط

قرر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية قبل قليل من مساء يومه الجمعة 4 اكتوبر الجاري مغادرة الحكومة، باغلبية ساحقة.

وكان بيان للمكتب السياسي للحزب (أعلى هيئة تنفيذية) قد اوضح ان “قرار عدم الاستمرار في الحكومة الحالية، بسبب استمرار الصراع بين مكونات الأغلبية الحكومية”.

ولفت إلى أن “الوضع غير السوي للأغلبية الحالية مرشح لمزيد من التفاقم في أفق عام 2021 كسنة انتخابية (سنة تنظيم انتخابات برلمانية)، ما سيحول دون أن تتمكن الحكومة من الاضطلاع بالمهام الجسام التي تنتظرها”.

ولفت إلى أنه “خيم على العلاقات بين مكونات الأغلبية الحكومية الصراع والتجاذب والسلبي وممارسات سياسية مرفوضة، حيث تم إعطاء الأولوية للتسابق الانتخابي في أفق سنة 2021.

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