“التجمع العالمي الأمازيغي” يراسل “الحموشي” بادراج الأمازيغية في نموذج البطاقة الوطنية الجديدة

هبة بريس - الرباط
وجه التجمع العالمي الامازيغي رسالة الى عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للامن الوطني، حول ما اسماه بإقصاء اللغة الأمازيغية من النموذج الجديد من بطاقة التعريف الوطنية.
وذكرت الهيئة الأمازيغية في رسالتها، للمدير العام للأمن الوطني أن “الدستور المغربي أقر في فصله الخامس برسمية اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، وبعد ثماني سنوات صدر أخيرا القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في الجريدة الرسمية، وهو القانون الذي يلزم كافة الإدارات ومؤسسات الدولة بكتابة سائر الوثائق الرسمية وضمنها البطاقة الوطنية للتعريف وجواز السفر وغيرها من الوثائق باللغة الأمازيغية وبحرفها تيفيناغ إلى جانب اللغة العربية”.
وطالب التنظيم الأمازيغي عبر الرسالة التي وقعتها رئيسة فرع المغرب للتجمع العالمي الأمازيغي، أمينة ابن الشيخ، “انسجاما مع الدستور المغربي وإعمالا لمقتضيات القانون التنظيمي لأجرأة اللغة الأمازيغية الذي يدخل حيز التطبيق بمجرد صدوره في الجريدة الرسمية، بكتابة اللغة الأمازيغية وبحرفها تيفيناغ في الجيل الجديد من بطاقة التعريف الوطنية الذي تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني إطلاقه بداية العام المقبل.
الحقيقة يالوطني
في 20:04
المديرية العامة للامن الوطني تريد جمع المال بطريقة تجديد البطاقة الوطنية وليس هناك اي جديد الشعب مقهور بالاجرام والسرقة.والسرقة المال العام على المدير العام اخدم الامن الوطني ماشي جمع المال بالخلفات سير ودابا البطاقة
خالد
في 23:09
اللغة الامازيغية لغة رسمية مثلها مثل العربية بموجب دستور المملكة الشريفة وهي لغة لكافة المغاربة يجب ادراجها في جميع المجالات الحياة العامة.بما في دلك جميع الوثاءق الرسمية.
Mourad
في 09:33
كفاكم تخلفنا
الأمازيغية ليست لغة لهجة لا تسمن ولا تغني من جوع
عوض البحث عن أمور مفيدة ومنطقية للنهوض بأحوال المواطن فقط نركز على جزئيات تافهة لا لشيء إلا لنقول نحن هنا مع العلم ان وجودنا غير ملموس بتاتا اللهم من بعض الخرجات مثل هذه الخروج والمطالبة بادراج اللغة في البطاقة او يافطات الوزارات…