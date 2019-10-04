هبة بريس ـ الرباط

قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله، انه الحزب كان سيقبل البقاء في الحكومة ب”نصف حقيبة”، لو كان لها مضمون سياسي.

وأوضح بنعبد الله، في كلمته في افتتاح اجتماع اللجنة المركزية “قرارنا لقيّ ترحيبا داخل أوساط كبيرة، وبعض الانتقادات هنا أو هناك، والظروف الاستثنائية أملت علينا أن نجتمع في اللجنة المركزية هذا الوقت”.

وشدد بنعبد الله أن المعارضة لن تخيف حزب التقدم والاشتراكية، مضيفا بالقول ” لن نبقى دائما في المعارضة، بل سنعود بقوة، وسنستعد لانتخابات 2021″، معتبرا أن قرار الخروج من الحكومة سيجد ترحيبا من مختلف أوساط الشعب”.

واضاف “بعض قيادي الحزب عبروا عن تفاجئهم بالقرار في حين إرهاصات كبيرة كانت تنذر باتخاذ هذا الموقف وبلاغتنا واضحة في هذا الأمر”.

وأوضح أن “البعض تعودّ على المشاركة في الحكومة لمدة 21 سنة مما جعلهم يعلنون عن صدمتهم من القرار، ودخول الحزب لحكومة عبد الرحمان اليوسفي كان مبنيا على تحليل رصين والقيام بإصلاحات جوهرية”.

وأبرز بنعبد الله أن “من يقول علينا أن نغادر عندما تحملنا الضربة الأولى والثانية، آخرها ما تعرضت له شرفات أفيلال في غشت من السنة الماضية، يدافعون الآن عن البقاء في الحكومة”.