الحريات الفردية ..“فيدرالية اليسار” تدعو لمساندة بلافريج

هبة بريس ـ الرباط

دعت الأمانة العامة لفيدرالية اليسار الديموقراطي، إلى مساندة ودعم النائب البرلماني عمر بلافريج، ضد “حملة التشويه والترهيب التي تشنها عناصر ظلامية”.

ودعت الفيدرالية، في بلاغ عممته اليوم الجمعة، إلى مساندة ودعم عمر بلافريج، بعد تعرضه لما وصفته ب”حملة تشويه وترهيب تشنها عناصر ظلامية ضد ممثل الفيدرالية في البرلمان بسبب مواقفه المبدئية والشجاعة من أجل الدفاع عن حريات المواطنين والمواطنات وحقوقهم المشروعة.

وأدانت الأمانة العامة للفيدرالية، الحملة ضد بلافريج والواقفين وراءها.

وتعرض بلافريج لهجوم حاد على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اقتراحه حذف عدد من المواد التي تمس بالحريات الفردية في القانون الجنائي، منها الفصول 489 و490 و 491 .

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