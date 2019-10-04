الحريات الفردية ..“فيدرالية اليسار” تدعو لمساندة بلافريج

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هبة بريس ـ الرباط
دعت الأمانة العامة لفيدرالية اليسار الديموقراطي، إلى مساندة ودعم النائب البرلماني عمر بلافريج، ضد “حملة التشويه والترهيب التي تشنها عناصر ظلامية”.
ودعت الفيدرالية، في بلاغ عممته اليوم الجمعة، إلى مساندة ودعم عمر بلافريج، بعد تعرضه لما وصفته ب”حملة تشويه وترهيب تشنها عناصر ظلامية ضد ممثل الفيدرالية في البرلمان بسبب مواقفه المبدئية والشجاعة من أجل الدفاع عن حريات المواطنين والمواطنات وحقوقهم المشروعة.
وأدانت الأمانة العامة للفيدرالية، الحملة ضد بلافريج والواقفين وراءها.
وتعرض بلافريج لهجوم حاد على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اقتراحه حذف عدد من المواد التي تمس بالحريات الفردية في القانون الجنائي، منها الفصول 489 و490 و 491 .
ما رأيك؟
المجموع 14 آراء
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لمهيولي
في 16:00
هل صار كل من ينهى عن الفحشاء والمنكر ظلاميا؟ للأسف بدأت تتكون عندنا فئة يسمون أنفسهم حداثيين همهم الانغماس في الشهوات حلالا كانت أم حراما .النائب اليساري ارتكب خطأ فظيعا وتناسى أنه في دولة إسلامية لها مبادئ وقيم كان عليه أن يعتذر للمغاربة عما بدر منه ولا يعطي صورة مشوهة لحزبه الذي مافتئ ينشد تأييد المغاربة ومؤازرتهم.
مواطن
في 16:11
هل يريدون مساندته على المنكر والفجور والفحشاء ووووو….،…
المروني عبدالقادر
في 16:16
انا شخصيا خاب ظني فيه وندمت كثيرا لكوني صوتت عليه لانه تجاوز كما يقولون الخطوط الحمراء والله سبحانه وتعالي بجانبه عن نيته. لماذا لم يدافع عن الحرية الفردية أثناء اعتقال البسطاء؟
مواطن
في 17:24
أنا اشكر سيد بلافلابج على شجاعته ضد القطيع الارهابي الذين يريدون فرض اسلوب حياتهم على الجميع و اقول لك المعلقين انا هذا راي تابت و اقتناع راسخ لحرية كل انسان فيما يفعل . و انا مستعد لادافع عن حقي بكل الوسائل .
زوزو
في 18:05
هل معنى اليسار عندنا مخالفة الشرع والشريعة ؟ هل اليسار معناه الدوس على القيم الاسلامية واعتبارها قيما بالية ؟ هل اليسار عندنا معناه التبرج واليوم خمر وغذا امر ؟ هل اليسار معناه معاكسة التيار حتى وان كان هذا التيار فيه منافع كثيرة ؟ هل اليسار معناه الدين افيون الشعوب ؟ هل اليسار معناه تاجيج الفوضى حتى تعم كل القطاعات حتى الاخلاقية لاتسلم ؟ هل اليسار معناه العرى وحرية الفساد بين الاجناس واعنى الجنس الرضائى بلا مراعاة لديننا وشريعتنا وكاننا خلقنا للجنس لا للعبادة عبادة الله وحده ذون سواه ؟ وما خلقت الانس والجن الا ليعبدونى صدق الله العظيم واعلم يا مخلوق انك عائد الى تراب وستقرا كتابك وستشهد عليك وعلى جرائمك جوارحك ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الاخرة من الخاسرين فلا تغتر يا انسان بدار الفناء واعلم ان الاخرة دار الجزاء والبقاء ولا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم فغير ما بنفسك يا نكرة واعلم ان دعواتك خرق القانون السماوى والدستور المغربى سفاهة والله المعز والمذل
علي
في 18:39
عجيب أن بعض المثليين يفكرون فقط في ماخرتهم وكيف ينالون حقهم في لباس نسائي بالليل والنهار وبعد هدا ربما سيطالبون بالزواج وتربية الأولاد أو تغيير الاسماء . أيها المغاربة الشجعان البحر أمامكم والعدو يعيش معكم احدروا من مجموعة محسوبة عليكم تريد أن تلطخ سمعتكم.
غير معروف
في 18:42
بلافريج انسان مثقف وشريف والحريات الفردية هي الاساس والناس يمارسونها والحمد لله شاء الظلاميون المنافقون ام لا لان اولءك الضباع يقومون بافعال شيطانية ويحاربون كل انسان شجاع وواضح وغير منافق.
محمد
في 19:12
واقفه المبدئية والشجاعة من أجل الدفاع عن حريات المواطنين والمواطنات وحقوقهم المشروعة. أنا شخصيا مواطن عادي ولم ولن أخول هذا الشخص ان يدافع على حقي لأنه يسبح ضدتيار المواطنين العديين . مشكلتنا أن الكل أصبح مناضلا ينضر
Mr x
في 19:13
بكل صراحة .ادا كان مثقف وعنده منصب في الدولة وهو يلبس ملابس نساء بالليل فأنا ومجموعة الشرفاء المغاربة الوطنيين لا يشرفنا أن نرى هدا النوع بيننا وبالأخص عندما يطالب بحقه في أن يعري على ماخرته .من من أصبح مدمنا على شيء فاليستتر .
مصطفى
في 20:00
ان مفهوم الحرية يختلف من شخص لآخر. و مادام الأخ بلفربج يؤمن بهذا المبدأ فليسمح لي أن اختلف معه في هذه القضية. فإذا كان السواد الأعظم من الشعب المغربي يؤمن بأن هذه الممارسات تدخل في نطاق الإفساد و ليست من الحريات فلماذا يريد الآخ بلفربج أن يجبرنا على اعتناق أفكاره. ألسنا في بلد ديمقراطي
مواطن مغربي
في 21:44
بلافريج نسي ان المغرب بلد ذو مرجعية إسلامية فكيف تسانده و هو يدعو إلى المثلية و الفساد و الإجهاض. عليه أن يعتدر لجميع المغاربة
ولد حميدو
في 22:10
هل سنسانده على الاختراع الدي زودنا به
اما عن الموضوع فادا كان مغربي ليس عنده مشكل في العلاقات الرضاءية لاخواته و خيانة زوجته شغلو هداك ادا كان بهلول و فمو محلول
مواطن حر
في 22:12
للاخ بلافريج قناعاته السياسية والاقتصادية والاخلاقية والاجتماعية والتي تصب كلها في مصلحة المواطنين..وانا اؤيده واتمنى له التوفيق
ولد حميدو
في 22:59
لو طالب الدولة بايجاد حل للدعارة بسبب الاحتياج فانا ساتفق معه فحتى دول متقدمة تحارب هده المهنة المهينة اما ان يشجع الجنس فهدا تهور و ليس حرية
لقد سبق للشكر ان تكلم عن امور بسيطة في التنوير و تراجع عن اقواله
المهم
كن ملحدا او متدينا او ما شءت و لكن لا تفرض على الناس افكارك الشخصية
بوعزة بن قدور
في 23:36
البعرة كتقلب على اختها 100 عام الله يلعن لي ما يحشم.
مغربي
في 00:41
موقفه من العلاقات الجنسية بين الراشدين والمثلية الجنسية والخيانة الزوجية ” لن يجد أي مساندة أو دعم من المغاربة وعليه أن يانزل إلى الشارع ويسأل أي مواطن مغربي كيفما كان – كبير صغير قاري ما قاريش إلى بغا يتكلم معاه – عن رأيه فيما قال ليسمع الجواب الكافي من المغاربة و سبق أن قال الحسن الثاني رحمه الله ” لا يمكن أن يكون المسلمون علمانيين وعندما يقولون أنهم يريدون أن يصبحوا علمانيين أقول بأنهم كفار” وسبق لجلالة الملك محمد السيادس أمير المؤمنين أن قال ” لا أحل حراما ولا ولا أحرم حلالا ” أفابحث أين تضع نفسك يا بوفريج