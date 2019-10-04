حجز طائرة بدون طيار بمعبر “فرخانة” بالناظور

هبة بريس ـ الرباط

اوردت مصادر متطابقة ان عناصر الجمارك بمعبر “فرخانة” بإقليم الناظور تمكنت من حجز طائرة بدون طيار من الحجم الصغير لدى مهاجر مغربي، إثر تفتيش سيارته المرقمة بإسبانيا.

وأفادت ذات المصادر أن المهاجر المغربي البالغ من العمر 30 سنة، كان يعتزم إدخال الطائرة “الدرون” على متن سيارته إلى التراب الوطني اذ جرى اقتياد الموقوف إلى مخفر الأمن بالناظور للتحقيق معه بخصوص القضية.

يذكر أن السلطات المغربية تمنع إدخال طائرات بدون طيار دون التوفر على ترخيص بمختلف المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية.

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