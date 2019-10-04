مشاركة رضوان الأسمر في “دوفويس” تثير الجدل وسعد المجرد يشجعه

ربيع بلهواري ـ هبة بريس

ظهور رضوان الأسمر بحلقات برنامج دوفويس أثار جدلا كبير في المغرب, فهو نجم معروف في بلده و له جمهوره فأغنيته “ناكر لحسان” حققت أكثر من 9 ملايين مشاهدة على اليوتيوب , لهذا السبب كثيرون استغربوا قراره المشاركة ببرنامج لاكتشاف المواهب الى جانب الفنانة ليلى البراق وذلك بالرغم من الشهرة التي يتمتعان بها.

وتعقيبا على ذلك الامر اعتبر عدد من النقاد أن “هذا النوع من البرامج أصبح الطريق السهل من أجل تحقيق الشهرة في ظل تحكم الأرقام ونسب المشاهدة والجيوش الفنية في السوق الفنية”.

هذا فضلا على أن “صناعة النجم في المغرب أصبحت شبه مستحيلة، وذلك لضعف الإنتاج والتكاليف الباهظة للترويج للعمل ومواكبته”.

يذكر ان مشاركة رضوان الاسمر في مسابقة دوفيس لقيت تزكية عدد من المشاهير اخرهم كان سعد المجرد الدي كتب في صفحته على الانستغرام ” انت تستاهل لانك فنان حقيقي وباذن الله سوف نفتخر بك يوما في العالم”

الى ذلك ، تجاوز رضوان الأسمر الذي يحظئ بشعبية واسعة داخل المغرب، المرحلة الأولى لبرنامج “ذا فويس”، حيث اختار الانضمام إلى فريق الفنانة، سميرة سعيد.

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