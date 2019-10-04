جميلة البدوي تتجاهل الانتقادات الموجهة لها بسبب تقديمها برنامج تلفزي

نُشر بتاريخ :  2019-10-04 - 12:24
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ربيع بلهواري _ هبة بريس

رغم الانتقادات اللاذعة التي يواجهها الثنائي عبد الفتاح لجريني، وجميلة بدوي، بسبب أدائهما في أولى تجاربها في عالم التقديم، والتنشيط التلفزي ببرنامج “ساعة سعيدة” على “mbc5″، ووصف مستواهما بـ”الهزيل”، قالت جميلة بدوي في صفحتها على انستغرام أن ما تقوم به تعتبره “إنجاز” حيث قالت “باش تخوض تجربة تقديم أول مرة لايف بالنسبة لي راها إنجاز”.

وواجهت حميلة انتقادات واسعة من طرف رواد مواقع التواصل معتبرين أن أداءها، والجريني في التقديم لايرقى إلى مستوى قنوات “إم بي سي،” حيث اتسم اداءهما بالنمطية والارتباك في العديد من الوضعيات.

يذكر ان قناة “إم. بي. سي 5″، اعتمدت على وجوه مغاربية معروفة لتقديم برامجها الجديدة الموجهة إلى جمهور شمال إفريقيا.

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تعليق واحد

  1. مشاهدة

    في 19:47

    الحمد لله أن MB5 موجهة فقط لدول شمال افريقيا والا تبهديلا ديتلنا كانت ستكون عند العالم وكنا سنعود لت نساوي شيئا في سوق الفن والإعلام . هاذ جميلة وديك اكريني يمشيو يدوها في الغنا العوج ديالم ويخلو عليهم تلتقديم لأصحابه

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