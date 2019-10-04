شجار بين مخمورين ينتهي باندلاع حريق مهول بالبيضاء ( فيديو )

طارق عبلا - الدار البيضاء

اندلع حريق صباح اليوم على الساعة الثامنة والنصف في دورين صفيحيين بمنطقة حي درب ميلا مدينة الدار البيضاء.

تفاصيل الواقعة، حسب شهود عيان، تعود الى نشوب شجارين بين حارسين يقطنان بالمكان بعد جلسة خمرية مساء أمس الخميس.

وأضاف ذات الشهود، أن احد الحارسين استغل خلو المنطقة من المارة صباح اليوم ليدخل للمكان خفية، ساكبا كمية من البنزين ومشعلا النار ب”البراكة”

و فور علمها بالحريق استنفرت الوقاية المدنية معداتها و إمكانياتها البشرية لمحاصرة الحريق و إنقاذ الساكنة من فاجعة محتملة.

هذا ولم يخلف الحريق أي إصابات بشرية .

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