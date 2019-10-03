رئيس الفريق النيابي للبام ينفي حجز ”شاي مسموم“ بمخازنه

هبة بريس - الرباط

نشر النائب البرلماني عن دائرة سيدي إيفني ورئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، محمد أبودرار، ما أسماه ”بيان حقيقة“، رداً على تقارير إعلامية كشفت عن قيام مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المعروف اختصارا ب ”أونسا“ بحجز كميات كبيرة من الشاي المنتهية الصلاحية المعدة لإعادة التعبئة والتوزيع، تعود ملكيتها للبرلماني المذكور.

وجاء في البيان السالف الذكر على أنه :”وفي خطة ممنهجة ، نشرت بعض المواقع الصحفية خبرا مفاده تعرض مخازن تابعة للسيد محمد أبودرار البرلماني ورئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، لمداهمة من طرف مصالح ( أونسا ) وأنهم حجزوا كميات كبيرة من الشاي المنتهية الصلاحية المعدة لاعادة التعبئة والتوزيع“ .

وأضاف البيان المنشور على صفحة البرلماني بموقع التواصل الإجتماعي، بالتأكيد على تكذيب محمد أبودرار هذه الأخبار الذي يعتبرها ”زائفة ومجرد افتراءات وأكاذيب، تفوح منها رائحة كريهة لأهداف خبيثة خاصة وأن الخبر ربط صفتي التجارية والسياسية ومسؤولياتي الحزبية والبرلمانية“.

واسترسل مستنكرا ما اعتبرها ”افتراءات وأخبار زائفة وممارسات خبيثة“ مضيفا بالقول :” ونظرا لكون ما تم نشره له تداعيات سلبية مست بسمعتي و تجارتي والمؤسسة التي أنتمي إليها ، فقد فعلت المسطرة القانونية ووضعت الملف بيد القضاء لمتابعة المواقع الناشرة للخبر الكاذب ولكل من يروج ذلك“.

وختم بتبريئ ذمته من المنسوب إليه، مشيراً إلى أنه خلال ممارسته لمهنة التجارة منذ قرابة الثلاثين سنة لم يسبق له، أن ارتكب مخالفة تدخل في خانة الغش و المس بصحة المواطن، حيث عبر قائلاً :” وفي الأخير ، أؤكد أنه خلال ممارستي لمهنة التجارة منذ قرابة الثلاثين سنة لم يسبق لي ، ولله الحمد، أن ارتكبت مخالفة تدخل في خانة الغش و المس بصحة المواطن. ….الأخلاق اولا وأخيرا ..“.

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