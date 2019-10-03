مقزز بسطات…”نفوق حمار” بالشارع العام يخلق الحدث

محمد منفلوطي_هبة بريس

خلفت واقعة “نفوق حمار” بالشارع العام وبالضبط بحي اسماعلة بقلب مدينة سطات، ( خلف)حالة من التذمر واليأس بين صفوف المواطنين عامة وساكنة الحي على وجه الخصوص، حين تفاجأ رواد مسجد الحي والعديد من المارة في هذه اللحظات من ليلة الخميس الجمعة، بنفوق دابة وانبعاث روالح نثنة منها، دون ان تحرك الجهات المعنية ساكنا، مع العلم أن ظاهرة انتشار الدواب والكلاب باتت ضمن المشاهد المألوفة، ذهب كثيرون إلى حد مقارنتها بأبقار الهند المباركة التي تصول وتجول بشوارع هذا البلد الأسيوي، حاملة معها فال الخير واليمن والبركات في اعتقاد من ينال بركاتها، حتى صارت مقدسة لدى الهندوس، لا يجرؤ أحد اعتراض سبيلها وهي تسير في الطرقات.

مشاهد كهاته تسائل الجهات المختصة، وتتطلب وضع خطة محكمة للقضاء عليها وفق مقاربة شمولية بانخراط كافة المتدخلين لتطهير المدينة من براثين المشاهد المقززة، ناهيك عن ظاهرة مماثلة تتعلق بالنقل بالعربات المجرورة التي ساهمت بدورها في خلق نوع من الفوضى العارمة بالشارع العام واربكت حركة السير خاصة على مستوى زنقة الذهيبية.

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