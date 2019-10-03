بعد تخوينه لمعتقلي “الريف” الفيزازي يدعو الزفزافي الاب للتنازل عن الجنسية!

هبة بريس - الرباط

دعا الشيخ ” السلفي” محمد الفيزازي احمد الزفزافي والد قائد معتقلي حراك الريف الى التنازل عن الجنسية المغربية او التبرؤ من ابنه ناصر.

وكتب الفيزازي تدوينة على حائط صفحته الرسمية بموقع فايسبوك قائلا :”خطابي موجه لاب الزفزافي : يا السي احمد ، كفى من ازدواجية المواقف، بما انك انت من يسرب خطابات ولدك ، فلك خيار من اثنين .. اذا كان ولدك على صواب فكن شجاعا وتنازل عن جنسيتك واخلع بيعتك كما فعل .. وان كان على خطأ ، فتبرأ منه و مما يدعو اليه . كفى من اللعب على الحبلين”.

وشن الشيخ المثير للجدل منذ يومين هجوما شرسا على معتقلي الحراك حيث وصفهم بالخونة والانفصاليين مستثنيا اهل الريف حسب تعبيره.

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