سفارة المغرب بالأردن تتكفل بنقل وإيواء جماهير رجاوية

هبة بريس ـ و م ع

اتخذت سفارة المملكة المغربية بالأردن كافة التدابير اللازمة من أجل نقل جماهير مغربية من الحدود الأردنية الفلسطينية وإيوائها بإحدى الوحدات الفندقية بالعاصمة عمان بعدما تعذر عليهم دخول الأراضي الفلسطينية لمؤازرة فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم في مواجهته لفريق هلال القدس الفلسطيني برسم إياب الدور الـ32 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ولم تتمكن جماهير فريق الرجاء البيضاوي والبالغ عددهم 28 مشجعا من دخول الأراضي الفلسطينية بعد رفض قوات الاحتلال الاسرائيلي السماح لهم بذلك بسبب عدم حصولهم على تراخيص تخول لهم الولوج للأراضي الفلسطينية لمتابعة المقابلة التي تجمع فريق الرجاء البيضاوي ضد فريق هلال القدس الفلسطيني والتي ستقام مساء اليوم الخميس على أرضية ملعب فيصل الحسيني بالرام شمال القدس المحتلة.

وعبر عدد من المشجعين في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء ، عن شكرهم الخاص والكبير للمسؤولين بسفارة المغرب بعمان على ما بذلوه من جهود لتأمين نقلهم منتصف الليلة الماضية من جسر الملك حسين في اتجاه العاصمة عمان وتوفير كافة الظروف المواتية لإيوائهم من خلال الحجز لهم في أحد الفنادق بالمدينة إلى حين عودتهم إلى أرض الوطن نهاية الأسبوع الجاري .

وقالوا “إنهم قاموا بمباشرة كافة الاجراءات اللازمة للحصول على تراخيص للدخول للأراضي الفلسطينية لمتابعة هذه المباراة من خلال وضع طلب لدى سفارة فلسطين بالمغرب بهذا الشأن غير أن تأخر الرد وقرب موعد المباراة دفع بهم إلى التوجه مباشرة إلى الأردن ظنا منهم أن تسوية هذا الأمر يمكن أن تتم بعين المكان على غرار ما واجهه عدد من لاعبي فريق الرجاء البيضاوي الذين حصلوا على تراخيص الدخول بعد حلولهم بالأردن “.

وأكدوا أنهم امتثلوا للتعليمات الصادرة عن الشرطة الاسرائيلية ولم يصدر منهم أي سلوك مناف للقانون حيث مكثوا هناك لساعات أملا في ايجاد حل لوضعيتهم قبل أن يتم اخبارهم من قبل الشرطة الاسرائيلية باستحالة دخلوهم الأراضي الفلسطينية لعدم توفرهم على تراخيص ليعودوا إلى الأردن حيث وجدوا في انتظارهم بجسر الملك حسين المسؤولين بالسفارة المغربية حوالي منتصف الليل ليرافقوهم إلى الفندق.

وكانت بعثة فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، قد وصلت مساء أمس الأربعاء إلى الأراضي الفلسطينية حيث وجدوا في استقبالهم بمعبر الكرامة في مدينة أريحا، سفير المغرب لدى دولة فلسطين السيد محمد الحمزاوي ومحافظ أريحا والأغوار الفلسطينية جهاد أبو العسل، وأمين عام الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يوسف لافي.

ويسعى فريق الرجاء إلى تحقيق نتيجة إيجابية خلال هذه المباراة على غرار مقابلة الذهاب التي أقيمت بالدار البيضاء وانتهت بانتصار الفريق الأخضر بهدف وحيد وقعه اللاعب محسن متولي من ركلة جزاء في الدقائق الأولى للقاء ، في حين سيحاول هلال القدس تعويض خسارته وتسجيل نتيجة إيجابية.

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