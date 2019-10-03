تزامنا مع اليوم العالمي للمدرس.. نقابة تطالب بالاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية

عبدالحي بلكاوي-هبة بريس

احتج صباح اليوم العشرات من الأساتذة المنضوين تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بإقليم القنيطرة، على ما وصفوه “بالوضع الكارثي الذي تعيشه المنظومة التعليمية” منددين “بالتجاهل غير المفهوم الذي تتعامل به الوزارة الوصية مع مجموعة من الملفات العالقة، و التي تهم أساسا الوضعية المادية و الإدارية، و الحركات الانتقالية الوطنية و الجهوية، و أيضا تلك الملفات التي لها ارتباط بالملفات الطبية”.

المشاركون في الوقفة الاحتجاجية نددوا بشدة بمآل الحركة الانتقالية، وتدبير الموارد البشرية على مستوى وزارة التربية الوطنية، مستحضرين وعد ” سعيد أمزازي” وزير التربية الوطنية، بإجراء حركة جهوية وأخرى محلية، و إنصاف الأساتذة ضحايا الحركات السابقة، والذين لازالوا ” يعانون منذ الحركة الانتقالية التي جرت في عهد الوزير السابق محمد حصاد، و الذين لم يتم إنصافهم لا في الحركة الوطنية، ولا في عملية إعادة الانتشار الى مناطق الجذب بحكم الضم الذي طال جل الاقسام، وتوفير عدد من الاساتذة على حساب الاكتظاظ” وفق إفادة محمد نقروش، الذي يشغل مهمة الكاتب المحلي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالقنيطرة.

هذا و تأتي الوقفة الاحتجاحية التي نظمتها النقابة المذكورة “تنزيلا للبرنامج الوطني الذي دعا جميع المكاتب الإقليمية إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية، وهي الوقفة التي شارك فيها أعضاء المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، وأعضاء المكاتب المحلية على مستوى إقليم القنيطرة.

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