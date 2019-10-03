حمد الله الغائب الأكبر عن القائمة النهائية التي ستلعب وديتي ليبيا والغابون ( لائحة )

هبة بريس ـ القسم الرياضي

تحسبا للمباراتين الوديتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني الأول يوم 11 أكتوبر 2019 أمام المنتخب الليبي بالملعب الشرفي بمدينة وجدة بداية من الساعة السابعة مساء، والمنتخب الغابوني بالملعب الكبير بمدينة طنجة يوم 15 أكتوبر 2019 بداية من الساعة الثامنة مساء، وجه السيد وحيد هاليلهودزيتش، مدرب المنتخب الوطني الأول الدعوة إلى 26 لاعبا للمشاركة في هاتين المقابلتين .

وقد عرفت القائمة استدعاء هشام المجهد، كيفين مالكويت، سليم أملاح، أحمد مسعودي و عودة بوربيعة و إدريسي , وسقوط اسم حمد الله .

وقبل ذلك، سيخوض المنتخب الوطني تجمعا إعداديا مغلقا بمدينة الرباط، انطلاقا من السابع أكتوبر، قبل أن يتوجه إلى مدينة وجدة يوم 10 أكتوبر، على أن يرحل إلى مدينة طنجة مباشرة بعد نهاية المقابلة التي ستجمعه بالمنتخب الليبي.

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