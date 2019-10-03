وحش أدمي يكبل طفلا ويغتصبه بطريقة بشعة بكلميم

هبة بريس ـ الرباط

قالت مصادر متطابقة ان دوار “تكانت” بكلميم يعيش على وقع الصدمة بعد اغتصاب طفل يبلغ من العمر 11 سنة،و تعنيفه بطريقة وحشية.

وحسب ذات المصادر فإن وحشا أدميا احتجز طفلا قاصرا واغتصبه بطريقة بشعة، مع تعنيفه لدرجة أنه فقد الوعي، ولم يستطع مقاومة المجرم

ومن تداعيات الجريمة ، اصابة الطفل بتشققات على مستوى الأرجل، نتيجة العنف الذي مورس عليه من طرف المجرم، بعدما قام باغتصابه ـ تقول نفس المصادر ـ

و قدمت عائلة الطفل شكاية في الموضوع لدى المصالح الأمنية، وتم اعتقال المجرم وإحالته على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بكلميم.

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