أكادير : جثة كلب ” معفنة” تثير مخاوف سكان عمارة بحي الداخلة ( صورة )

ع اللطيف بركة : هبة بريس

توصلت ” هبة بريس” بصورة جثة كلب ” معفنة” توجد فوق سطح عمارة 2 ش س 163 بالقرب من اعدادية الفضية بحي الداخلة، بعدما أثارت مخاوف السكان بعد انبعاث روائح نثنة قد تهدد السلامة الصحية للقاطنين بالعمارة.

والمثير أن العمارة السكنية نفسها، كانت محط شكايات وجهت الى عدد من المصالح المختصة بالمدينة، من ضمنها بلدية أكادير، التي وضعها بها مواطن ( ا .خ) شكاية بتاريخ 22 أكتوبر الماضي، ضد ” تريتور ” حول العمارة السكنية الى محل تجاري خارج الضوابط القانونية ، خصوصا الى المكان تحول الى عبارة عن مصنع يضم اليات الطبخ وما تحدثه من ضجيج الى جانب عدم توفر النظافة بحسب الصور التي تتوفر عليها الجريدة .

لكن بعد مضي قرابة شهرين عن وضع الشكاية، لم تتحرك مصالح بلدية أكادير من ” مكتب لحفظ الصحة و الشرطة الادارية) لرفع الضرر وهو ما زاد من شكوك الساكنة حول هذا الوضع، قبل ان يتفاجؤا قبل أسبوع بوجود جثة ” كلب” فوق سطح العمارة الذي يستغله المشتكى به، وانبعاث روائح نثنة، خصوصا انه لم تعرف أسباب وفاة الكلب، هل يتعلق بوباء اصابه، مما يستدعي من جل المصالح التدخل العاجل لانقاذ الموقف وفتح تحقيق في النازلة، حماية لصحة السكان وتلامذة المؤسسة التعليمية القريبة من المكان.

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