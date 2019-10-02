تزامنا مع التعديل الحكومي .. هجمة “شرسة” ضد الطالبي العلمي والأخير يلجأ للقضاء

هبة بريس ـ الرباط

هجمة شرسة وغير مسبوقة، تلك التي شنتها “كتائب الكترونية” ضد وزير الشبيبة والرياضة، رشيد الطالبي العلمي، تزامنا ومشاورات التعديل الحكومي المنتظر.

مصدر مقرب من الوزير، أفاد في حديث مع هبة بريس، أن عددا من الجهات تزعجها تحركات ونجاحات الوزير التجمعي، ما دفعها الى شن هجمات وتداول ادعاءات واشاعات ضد العلمي.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الجهات التي تضررت من اصلاحات الوزير للقطاع الرياضي، وانجازاته منذ تقلده لحقيبة الشبيبة والرياضة، جهزت “فيالقها” بهدف الاطاحة ب”الخصم العنيد لحزب العدالة والتنمية” حسب تعبيره

وفي نفس السياق، أكد مصدر الجريدة، أن الطالبي العلمي، قرر القيام بجميع الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة الجهات التي قادت الحملة والتي تسعى للاساءة إليه وإلى صورة الوزارة ككل.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0