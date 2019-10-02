الفيزازي: سكان الريف أهلي وعائلتي إلا الزفزافي ومن معه فهم خونة

هبة بريس ـ الرباط

شن الشيخ السلفي “محمد الفيزازي”، هجوما لاذعا على “ناصر الزفزافي”، وبعض معتقلي “حراك الريف”وصفا اياهم بـ”الانفصاليين الخونة” .

وقال الفيزازي؛ في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، “عندما أتكلم عن الإنفصاليين الخونة في الريف الحبيب، فإني أقصد الزفزافي وحفنة الخونة الذين يتبعونه”، مردفا “ولا أقصد أهل الريف الشرفاء؛ الذين هم أهلي وعائلتي وأحبابي أحترمهم وأكن لهم كل الحب والمودة والتقدير”.

وسبق للسلفي “محمد الفيزازي” ان شن هجوما لاذعا على “ناصر الزفزافي”، وبعض معتقلي “حراك الريف”، الذين قرروا التخلي عن جنسيتهم المغربية وإسقاط عقد البيعة من داخل السجون التي يقبعون فيها، معتبرا ذلك “خيانة”.

وكتب الفيزازي، في تدوينة سابقة على صفحته الخاصة بموقع “فيسبوك”، أن “التنازل عن الجنسية الأصلية أشبه ما يكون بالتنازل عن الوالدين الذين ولدا”، متسائلا :”هل يمكن للمرء أن يتنازل عن والديه أو عن أحدهما؟”. مضيفا “فالأمر قد حصل وانتهى… وأي دعوى بالتنازل عنهما فهو الغباء عينه والعبث نفسه. مهما كان الوالدان… وكيفما كانا… فقيرين أو قبيحين أو مجنونين فهذا لا خيار لأحدنا فيه البتة. وكذلك الوطن، يفتح أحدنا عينيه ليجد نفسه مواطنا في هذ البلد أو ذاك. فلا خيار لنا في والد ولا في بلد ولا في لون بشرة… بمعنى أن من يزعم تنازله عن جنسيته كمن يزعم تنازله عن والديه وعن جلده”. واصف الدعوة إلى التنازل عن الجنسية بـ”الجهل والغباء”.

واعتبر الشيخ السلفي، أن “نقض البيعة من غير موجب شرعي… لا سيما من طرف من لا يعرف حتى مفهوم البيعة ولا شروطها ولا أركانها… فهي الخيانة في أخس مراتبها”. معبرا عن عجبه من “من اختار أن يكون لقيطا بعد انتساب… وأعجب منه من يدعو غيره ليلتحق باللقطاء”.

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