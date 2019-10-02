محاولة سرقة سائحة اجنبية تقود امن مراكش لتوقيف شخصين

نُشر بتاريخ :  2019-10-02 - 19:36
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ضاهر محمد: مراكش

في إطار الجهود الأمنية المبذولة من قبل مصالح ولايةأمن مراكش في محاربة مظاهرة الجريمة بشتى أنواعهاوخصوصاً عمليات السرقة التي تستهدف السياحالأجانب لما لها من وقع سلبي على القطاع السياحي بالمدينة وبالتالي اقتصاد المملكة، تمكنت عناصر الشرطةالقضائية من إيقاف شخصين يشتبه في تورطهما فيمحاولة السرقة المقرونة بالضرب والحرج بواسطة السلاحالأبيض استهدفت سائحة أجنبية على مستوى بابالخميس صباح يوم أمس.

وكان المشتبه بهما قد لادا بالفرار في وجهة مجهولة بعدفشل محاولتهما إثر مقاومة الضحية لهما.

الخبرات التقنية والعلمية المنجزة في القضية مكنت منتحديد هوية المشتبه فيهما وإيقافهما مساء نفس اليومقبل وضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية بتنسيق معالنيابة العامة المختصة لحين عرضهم أمامها.

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