لقاء التجمع بالمحمدية يعلن عودة بوسعيد القوية للمشهد السياسي

هبة بريس

شهدت نهاية هذا الأسبوع عودة محمد بوسعيد لواجهة المشهد السياسي، حيث كان الساهر على تنظيم لقاء جمع أكثر من 4500 شخص بمدينة المحمدية، والذي انعقد مباشرة بعد المكتب السياسي للحزب بمنزل الراحل عكاشة بمدينة الدار البيضاء.

وقال بوسعيد، السبت الماضي في كلمته إن الخلف مجند لمواصلة المسار، تحت قيادة الرئيس، عزيز أخنوش، في ظل واقع اقتصادي وسياسي يتطلب مزيدا من التضحية، والنضال الحقيقي ونكران الذات.

ودافع بوسعيد، عن التوجه الحداثي لحزب الأحرار، معتبرا أنه مع الحداثة وتوسيع هامش الحريات الفردية، وكذلك مع ضمان العيش الكريم والمشترك للمغاربة في ظل القانون والمؤسسات، فضلا عن مباشرة القضايا ذات الطابع الاجتماعي عبر الحوار.

وأضاف أن حزبه يخوض معركة ضد الجهل والتخلف، مقابل الدفاع عن المشروع الحداثي التضامني الذي دعا إليه الملك محمد السادس، إلى جانب ترسيخ العدالة الاجتماعية والاقتصادية، ثم مواجهة الديماغوجية والشعبوية.

وعلى صعيد آخر أكدت مصادر متطابقة أن بوسعيد الذي يشغل مهام المنسق الجهوي للحزب بجهة الدار البيضاء- سطات عمل خلال شهور على إحياء عمل الحزب بالجهة، من خلال تبديد العديد من الخلافات التي كانت موجودة بين بعض المنسقين الاقليميين بالجهة، كما قدم خلال اجتماع المكتب السياسي خطة واقعية للعمل بالجهة من خلال اشراك جميع الأطراف.

وتم تكليف بوسعيد خلال نفس الاجتماع بالإشراف على مشروع 100 مدينة 100 يوم الذي سيجول من خلاله قادة الحزب العديد من المدن المغربية المتوسطة من أجل الاستماع إلى مشاكل وهموم المواطنين والانفتاح على فعاليات من خارج الحزب ومناقشة بعض المقترحات والأفكار. كما أن هذا المشروع الذي يعد سابقة بين الأحزاب المغربية يرمي إلى تطبيق سياسة القرب مع المواطنين وكذا الانخراط في مقاربة تشاركية.

وأكد مصدر حضر اجتماع المكتب السياسي أن بوسعيد سيعقد اجتماعات أسبوعية للوقوف عن كتب على هذا المشروع الذي سينطلق شهر نونبر وسيختتم متم شهر يونيو.

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