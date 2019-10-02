بند في مناقصة للتغذية بـ ” السجون ” يثير تساؤلات مشروعة

هبة بريس ـ الرباط

علم من مصادر جيدة الاطلاع ان مناقصة للتغدية تخص مندوبية السجون واعادة الادماج رقم 2019/ 73 والتي ستجرى يوم 2019/10/17 قد تسيل كثيرا من المداد .

ووصفت مصادرنا بندا من ” الصفقة ” بـ ” الفرملة ” التي تعيق مبدأ تكافأ الفرص امام جميع المقاولات داخل ارض الوطن وخارجه .

واشارت ذات المصادر ان الملف المطلوب تضمن رخصة الجودة ISO وان تكون هذه الشهادة مغربية وهو ما اعتبر “بلوكاج ” امام بعض المقاولات التي تتوفر على شهادة الجودة ببلدان اجنبية .

وقالت مصادرنا ان ” حصول أي منشأة على شهادة الجودة لا يعني الكمال ،إنما يعني أن جميع الأعمال والإجراءات التي تؤدي في نهاية المطاف إلى إنتاج سلعة أو خدمة ما ، هي إجراءات مكتوبة ومراقبة ومطبقة بشكل فعّال وهو مايسري على كل شواهد الجودة الممنوحة سواء داخل ارض الوطن او خارجه ”

واضافت ذات المصادر ان قطاعات كبرى داخل المغرب لا تتعامل بنفس المنطق مما يطرح علامة استفهام حول الغاية من ضبط الصفقة بشهادة “ايزو” مغربية دون دول كبرى .

وأكدت مصادرنا ان هذا البند هو مسلك مريح لشركة معينة دون اخريات وان تضمينه يعتبر ” صناعة على المقاس ” قبل ان تتساءل ذات المصادر : هل يصلح التامك مبدأ تكافأ الفرص امام الجميع ؟ وكيف يمكن تفسير هذه المفارقة ؟

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