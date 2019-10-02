فأر صغير يثير فوضى في البيت الأبيض

هبة بريس - وكالات

شهد البيت الأبيض حالة من الفوضى العارمة والذعر بعد سقوط فأر طوله 3 بوصات، في قاعة المؤتمرات الصحفية‎ على الكمبيوتر المحمول الخاص بأحد الصحفيين.

وبحسب صحيفة “ ديلي ميل“ البريطانية، تعرض الجناح الصحفي لسقوط فأر من السقف، على مراسل لوكالة ‏NBC، وسادت حالة من الصراخ والهرولة والهرج بين المتواجدين.

وهرب الفأر الصغير من بين حشود الصحفيين، متجهًا لغرفة الإحاطة بالبيت الأبيض، بعد أن حاول عشرات المراسلين الإمساك به دون جدوى، ونشر العديد منهم هذه اللحظات التاريخية في فيديوهات على الإنترنت.

وهيمنت التعليقات الساخرة والمتهكمة على تصريحات الصحفيين، حول سقوط الفأر من السقف، وقالت المراسلة شانون بيتتيكس لشبكة إن بي سي نيوز: ”يا لها من لحظات مثيرة في هذا المكان التاريخي، فقد انتقل الفأر بكل سهولة من القاعة إلى غرفة الإحاطة“.

يذكر أنها لم تكن المرة الأولى، التي يظهر فيها الفئران والقوارض في البيت الأبيض، فهي مشكلة مزمنة دامت لسنوات، ولم يستطع أحد حلها أو القضاء عليها، وذهبت كل الجهود في هذا الشأن أدراج الرياح، وتبقى الفئران صانعة الأحداث في البيت الأبيض عبر التاريخ.

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