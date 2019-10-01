ماء العينين : خروج “التقدم والاشتراكية” من الحكومة كان منتظرا

هبة بريس ـ الرباط

دخلت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، على خط قرار المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الذي قرر قبل ساعات من الان مغادرة سفينة حكومة سعد الدين العثماني.

وقالت القيادية البارزة بـ”البيجيدي”، في تدوينة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “هذا الانسحاب كان منتظرا من خلال بلاغات الحزب الأخيرة وهو قرار محترم لحزب محترم لازال يتحدث في السياسة بعدما امتنعت جل الأحزاب السياسية عن الخوض فيها.”

ودعت ماء العينين حزب العدالة والتنمية إلى احترام هذا القرار، قائلة :”حزب العدالة والتنمية هو أول الأحزاب التي يجب أن تعبر عن احترامها لقرار الرفاق تشبثا بأخلاق الوفاء، فلا يمكن أن يكون هذا الحزب مناضلا وجيدا حينما تحالف معنا وصمد في تحالف أدى ثمنه غاليا، ثم يصبح فجأة حزبا سيئا يمارس المزايدة ويرجح المصلحة الحزبية على المصلحة الوطنية حينما يختار بقرار سيادي مغادرة الحكومة.”

وأضافت “ما يدعو للاحترام في بلاغ الحزب هو حمولته السياسية (النفس السياسي، النفس الديمقراطي، الإصلاح السياسي، تقوية الحضور السياسي للحكومة،حياة سياسية ..وهو أمر وجب الانتباه إليه والوقوف عليه لأن أي نموذج تنموي جديد لا يمكن أن ينجح دون تحقيق الشرط السياسي والديمقراطي، كما أن معركة إقرار الحقوق والحريات هي معركة سياسية في جوهرها”.

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