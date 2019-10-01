صندوق التقاعد يزف بشرى للمتقاعدين الجدد من رجال التعليم

هبة بريس ـ الرباط

زف الصندوق المغربي للتقاعد، اليوم الثلاثاء، خبرا سارا للمتقاعدين الجدد التابعين لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حيث أصبح بإمكانهم استلام معاشهم في أول شهر بعد تقاعدهم، أي دون انقطاع بعد آخر راتب توصلوا به.

وأعلن الصندوق، أنه تم بالفعل تخويل المعاشات للمتقاعدين الجدد التابعين للوزارة موضحا، في هذا الصدد، أنه تم تخويل 8246 معاشا لحساب المنخرطين ممن وصلوا إلى سن التقاعد والذين أحيلوا إلى التقاعد بطلب، بما يوافق معدل إنجاز 90، 98 في المائة من مجموع الملفات المتوصل بها وعددها 8341 ملفا.

وأضاف أن هؤلاء المتقاعدين سيتمكنون، بفضل هذه العملية، من استلام معاشهم في أول شهر من تقاعدهم أي دون انقطاع بعد آخر راتب توصلوا به..

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