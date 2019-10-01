دعوات للاحتجاج أمام البرلمان للتنديد بالأحكام الصادرة في قضية الصحافية “هاجر الريسوني”

هبة بريس ـ الرباط

دعت هيئات حقوقية إلى وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم غد الأربعاء 2 أكتوبر 2019، ابتداء من الساعة الخامسة والنصف بعد الزوال، للتنديد بالأحكام الصادرة في قضية الصحافية “هاجر الريسوني”.

ودعت نفس الفعاليات (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المغربية للنساء التقدميات، جمعية الحرية الآن، تنظيم المرأة بالقطاع الفلاحي والغابوي، اتحاد نساء التعليم التوجه الديمقراطي)، إلى المشاركة المكثفة في هذه الوقفة لإدانة الأحكام الصادرة في حق هاجر ومن معها.

وطالبت الهيئات في بلاغها، السلطات إلى التوقف عن استعمال القضاء كوسيلة للانتقام والترهيب، مشيرة ان دعوتها للاحتجاج تأتي تجسيدا للتضامن مع هاجر في ما تعرضت له من سوء معاملة تدخل ضمن نطاق ممارسات التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية، ومن أجل المطالبة بقضاء مستقل يحمي الحقوق والحريات، وبإلغاء القوانين البائدة التي استعملت ضد هاجر ومن معها والتي تنتهك الحق في الحريات الفردية المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان.

ودعا البلاغ جميع المواطنين الرافضين للظلم والمطالبين بقوانين عادلة وقضاء مستقل وحرية الصحافة، والمساندين لحق النساء في تملك أجسادهن، والمطالبين بإلغاء القوانين المتخلفة التي تنتهك الحقوق وتجرم الحريات، إلى المشاركة المكثفة في هذه الوقفة.

وأصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط زوال امس الإثنين، حكمها في قضية الصحافية هاجر الريسوني ومن معها من المعتقلين المتهمين بـ”الفساد والإجهاض والمشاركة”، بعد جلسات ماراطونية قاربت الشهر من عمر المحاكمة وقضت بسنة سجنا نافذا وغرانة مالية قدرها 500درهم في حق هاجر وخطيبها وسنتين سجنا نافذا للطبيب الذي أجرى العملية مع التوقف عن ممارسة مهنة الطب سنتين

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