دعوات للاحتجاج أمام البرلمان للتنديد بالأحكام الصادرة في قضية الصحافية “هاجر الريسوني”

هبة بريس ـ الرباط
دعت هيئات حقوقية إلى وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم غد الأربعاء 2 أكتوبر 2019، ابتداء من الساعة الخامسة والنصف بعد الزوال، للتنديد بالأحكام الصادرة في قضية الصحافية “هاجر الريسوني”.
ودعت نفس الفعاليات (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المغربية للنساء التقدميات، جمعية الحرية الآن، تنظيم المرأة بالقطاع الفلاحي والغابوي، اتحاد نساء التعليم التوجه الديمقراطي)، إلى المشاركة المكثفة في هذه الوقفة لإدانة الأحكام الصادرة في حق هاجر ومن معها.
وطالبت الهيئات في بلاغها، السلطات إلى التوقف عن استعمال القضاء كوسيلة للانتقام والترهيب، مشيرة ان دعوتها للاحتجاج تأتي تجسيدا للتضامن مع هاجر في ما تعرضت له من سوء معاملة تدخل ضمن نطاق ممارسات التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية، ومن أجل المطالبة بقضاء مستقل يحمي الحقوق والحريات، وبإلغاء القوانين البائدة التي استعملت ضد هاجر ومن معها والتي تنتهك الحق في الحريات الفردية المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان.
ودعا البلاغ جميع المواطنين الرافضين للظلم والمطالبين بقوانين عادلة وقضاء مستقل وحرية الصحافة، والمساندين لحق النساء في تملك أجسادهن، والمطالبين بإلغاء القوانين المتخلفة التي تنتهك الحقوق وتجرم الحريات، إلى المشاركة المكثفة في هذه الوقفة.
وأصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط زوال امس الإثنين، حكمها في قضية الصحافية هاجر الريسوني ومن معها من المعتقلين المتهمين بـ”الفساد والإجهاض والمشاركة”، بعد جلسات ماراطونية قاربت الشهر من عمر المحاكمة وقضت بسنة سجنا نافذا وغرانة مالية قدرها 500درهم في حق هاجر وخطيبها وسنتين سجنا نافذا للطبيب الذي أجرى العملية مع التوقف عن ممارسة مهنة الطب سنتين
محسن
في 18:53
هذه العقوبة غير كافية بل يجب انزل اقصى العقوبات
مغربي
في 19:42
والمطالبين بإلغاء القوانين المتخلفة التي تنتهك الحقوق وتجرم الحريات: عما يتحذثون ؟
لمذا عندما تمنع النساء من ارتذاء البوركيني في بعض المسابح تغل ألسنة هذه الجمعيات الحقوقية و تنسى الحقوق الفردية .
سينزلون عشرات و يضنون انهم يمثلون الرئي العام
زوزو
في 20:06
على الدولة ان تتدخل وتعيد النظر فى تراخيص الجمعيات التخريبية للقيم وللمجتمع وان تستاصل هذه التراخيص من جذورها حتى لا نسمع مثل هذه الاعلانات الصادرة من ابواق ماجورة لضرب الاسلام فى العمق والداعية الى نشر الرذائل ما ظهر منها وما بطن بيننا كمغاربة ومسلمين نعيش تحت سقف الله الوطن الملك . دستورنا الاسلام ولغتنا العربية وقائدنا امير المؤمنين حفظه الله واعز امره . احذروا الزنا يا اولوا الالباب . والله القوى ونحن الضعفاء .
الصنديد
في 20:19
هذا يعني انك (اقصد السيدة سيطايل) لا تفقين في الامور الشيئ الكثير. انكم بهذا تدعون الى البغاء والدعارة و تدخلون هذا في خانة الحريات الفردية. هذا الفعل الشنيع الذي ارتكبته المعنية بالامر لا يشرفنا كمغاربة.
مواطن
في 21:06
انا اسمي هادا الاحتجاج هو احتجاج ناس المناصرين للفساد .كاين احتجاجات اخرى لي خاص المواطن يحتج عليها على هاد الوضعية المزرية لي راه حنا عايشينا بقيادة حكومة ارتجالية اما احتجاج على بنادمة فاسقة فهدا يسمى طنز العكري على تقافة مغربية
Slaoui
في 21:51
شحال عطاوكوم؟؟؟
ميدو
في 00:01
انا لا تمثلني مثل هاته الجمعيات التي تطالب بشرعنة الحريات الفردية الغير الاخلاقية مثل هذه الجمعيات تظهر الا في مثل هكذا قضايا لكي تضغط على الدولة لتمرير ما تصبو اليه من حريات غربية اجنبية عن عاداتنا وتقاليدنا حيث ان الجمعيات النسوية في مجملها تظن ان الحضارة الاسلامية تقيد المراة وتحد من تحركاتها وحريتها لذا فهن يدعن للتحرر كحل لتحريرها وهذا اكبر خطا يقعن فيه
ولد حميدو
في 04:26
بامكان اي واحد ان يدخل لفندق مع صديقته و عندما يطالبونه بعقد الزواج يرد عليهم بانه متزوج بالفاتحة
القضاء عنده الادلة و هي صور اشعة الراديو قبل اجراء الاجهاض اما من اراد ان يعطي تحليلا اخر فمن حقه
ولد حميدو
في 04:59
الجمعيات تدافع عن الاجهاض فهدا يدل بان المعنية قامت به فكان على بعض الوجوه ان ينفوا دلك و يتشبتون ببراءتها مثل الاب الدي سرق الجبح و عندما شاهده ابنه هدده بانه سيدبحه ادا قالها و لكن عقلية الصغار عندما يلتقي اصدقاءه في الدوار يقول لهم
بابا سرق الجبح ما نقولها وخا نتدبح
ولد حميدو
في 09:45
هؤلاء المحتجين باستمرار ربما هم الموظفون الاشباح