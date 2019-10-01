ابتدائية امنتانوت تدين محامي مزيف نصب على مجموعة من المتقاضين

ضاهر محمد: مراكش

أسدلت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت، الستار عن قضية ما باث يعرف ب”المحامي المزيف”، والذي أدانته بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، من أجل انتحال صفة ينظمها القانون والنصب والإحتيال.

وتعود فصول النازلة، الى أواخر شهر يوليوز الماضي، حينما وضعت عناصر الفرقة الإقليمية للشرطة القضائية بشيشاوة، حدا لمحامي مزيف بمركز جماعة سيدي المختار، والمتهم في النصب والإحتيال على عدد من المتقاضين في مبالغ مالية مهمة.

ووفق مصادر متطابقة، فالمشتبه به كان يوهم ضحاياه بأنه محامي ويعرض عليهم خدماته مقابل مبالغ مالية مستغلا معرفته السابقة بتفاصيل ملفاتهم بحكم اشتغاله في وقت سابق بمكتب أحد المحامين بمدينة مراكش، حيث يطالبهم بمبالغ مالية مقابل مساعدتهم منتحلا صفة “محامي”.

وأضافت المصادر ذاتها، أن توقيف المشتبه به جاء بعد تقدم مواطن بجماعة سيدي المختار بشكاية يفيد فيها بتعرضه للنصب لتباشر على إثرها مصالح الشرطة القضائية تحرياتها وأبحاثها، والتي أفضت لتوقيفه متلبسا بتسلم مبلغ مالي من المشتكي بمركز جماعة سيدي المختار بعد نصب كمين له بتنسيق مع الضحية.

هذا وبتعليمات من النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت، تم وضع المتهم رهن الحراسة النظرية بالمنطقة الاقليمية للأمن بمدينة شيشاوة، قبل عرضه على أنظارها.

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