الملك يبرق الرئيس الصيني: متمنياتنا للشعب الصيني باطراد الرقي والنماء

هبة بريس

نوه صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بالذكرى السبعينية لتأسيسها، بما راكمه المغرب والصين “من رصيد هام يزخر بتعاونهما الثنائي في شتى الميادين”.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “في غمرة احتفالات جمهورية الصين الشعبية بالذكرى السبعينية لتأسيسها، يسعدني أن أبعث إلى فخامتكم، باسمي شخصيا وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني، وأصدق المتمنيات للشعب الصيني باطراد الرقي والنماء”.

وأضاف جلالة الملك “إن احتفال بلدكم العريق بهذه الذكرى المجيدة، ليعد مناسبة سانحة أغتنمها لأشيد بما يحققه تحت قيادتكم الحكيمة من مكاسب ومنجزات هامة في مختلف المجالات، فضلا عما يحظى به من مكانة وازنة وفاعلة في محيطه الجهوي أو على الصعيد العالمي”.

ونوه جلالة الملك، بهذه المناسبة، بما راكمه البلدان “من رصيد هام يزخر بتعاونهما الثنائي في شتى الميادين، والذي تبلور في شراكة استراتيجية ناجعة نحرص سويا على تعزيزها وتطويرها من أجل إعطائها دفعة جديدة سواء على المستوى الثنائي او متعدد الأطراف، وكذا في إطار المنتديات التي تجمع بلدينا على الصعيدين العربي والإفريقي”.

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