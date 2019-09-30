درك اولاد حسون يحجز 7 طن من الماحيا داخل معمل سري

ضاهر محمد؛ مراكش

تمكنت عناصر الدرك الملكي بسرية اولاد حسون زوال اليوم الاثنين من مداهمة معمل سري بدوار كرتاوة ضواحي مدينة مراكش، وحجز سبع اطنان من مسكر ماء الحياة معدة للترويج.

العملية تمت بعد توصل عناصر الدرك بمعلومات دقيقة عن نشاط صاحب المعمل السري الذي يستغله في صناعة مسكر ماء الحياة، حيث تم حجز العديد من التجهيزات وقنينات الغاز.

العملية ادخلت حالة من الارتياح في صفوف الساكنة، التي نوهت بالمجهودات التي تقوم بها عناصر الدرك بسرية اولاد حسون، والاي شنت مؤخرا حملات امنية للقضاء على منابع الاجرام وتجار الممنوعات.

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